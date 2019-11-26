“الإسكان” توضح خطوات تقديم طلب إعادة الاستعلام

Advertisements

أعلنت وزارة الإسكان، خطوات التقدم بطلب لإعادة الاستعلام بشأن الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الوزارة التي تقدمها بشكل مدعم من صندوق الإسكان الاجتماعي، وتأتي أبز تلك الشروط هي ذكر السبب الذي يدفعه لإعادة الاستعلام وضمن أبرز تلك الأسباب هو تغيير العمل.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنه، أن على المتقدم الراغب في إعادة الاستعلام التوجه لأي مكتب بريد مميكن لتسليم المستندات المطلوبة: –

Advertisements

– الرقم القومي والخاص بالزوجة أيضًا للمتزوجين.

– طلب إعادة الاستعلام مع شرح السبب.

– رقم الهاتف المحمول.

– عنوان مقر العمل والمنزل.

– شهادة بصافي الدخل عن آخر 3 شهور مختومة من جهة العمل.

– إيصال تأمينات مطبوع.

– إيصال مرافق حديث.

– قسيمة زواج مميكنة.

– صور شهادة الميلاد للأطفال إذا وجدوا.

– سداد مبلغ رسوم الاستعلام لصالح صندوق التمويل العقاري.

جدير بالذكر أن الوزارة طرحت مؤخرا وحدات سكنية جديدة كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم في محافظات الدقهلية والغربية والمنوفية والإسكندرية وكفر الشيخ والإسماعيلية والبحيرة والشرقية، وتتكون الوحدات من 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترًا بنظام التمليك، بسعر وصل إلى 197 ألف جنيه، على أن يستمر فتح باب التقديم للوحدات السكنية الجديدة وحتى 12 ديسمبر المقبل.