تعرف على رسوم وشروط فتح حساب التوفير في 10 بنوك

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تعتبر رسوم فتح الحسابات أحد العوامل التى قد تؤثر بشكل أو آخر على خطط البنوك لجذب أكبر عدد من العملاء الجديد ضمن استراتيجية التضمين المالي التي يتبعها البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية، والتي تتراوح رسومها بين 20 و150جنيها، وبعضها يطرحه مجانا طوال الوقت.

يرصد “مصر 365” عددا من البنوك ورسوم فتح الحساب فيها، والتي ظهر خلالها أن الحساب المصرفي في بنك الأهلي الكويتي يعتبر الأعلى سعرًا لفتح الحساب والذي بلغ نحو 150 جنيها، ويتبعه بنك كريدى أجريكول وبنك التجاري الدولي والذي بلغ 100 جنيه، فيما بلغ أقل سعر للرسوم البنكية لفتح الحساب في بنك الاتحاد الوطني وبلغ 10 جنيهات مصرية، وسجل بنك المشرق 20 جنيها و 25 جنيها لدى المصرف العربي الدولي.

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بنك المصري الخليجي، ونوعه الحساب التوفير ويبدأ فتحه من 5 ألاف جنيه ورسوم فتح الحساب 35 جنيها، فيما بلغ رسوم فتح حساب التوفير في بنك المشرق 10 ألاف جنيه مصري وما يعادله 500 دولار، على أن يكون رسوم فتح الحساب 20 جنيها، وفي بنك الإمارات دبي الوطني يبغ رسوم فتح حساب التوفير 50 جنيها، على أن يكون أقل مبلغ للإيداع 2500 جنيه مصري أو 1000 دولار.

أما عن بنك HSBC فيجيب أن يكون الحد الأدني للدخل الشهري للعميل 5000 جنيه، كما أن الحد الأدنى للرصيد الشهري 10 ألاف جنيه، على أن يكون رسوم فتح الحساب 30 جنيها، أما عن بنك قناة السويس فيشترط الحد الأدنى 5 ألاف جنيه، فيما يصل الحد الأعلى إلى 2 مليون جنيه، على أن تكون رسوم فتح الحساب 35 جنيها.

أما عن بنك عودة فيشترك أن يكون الحد الأدنى 500 جنيها، على أن تبلغ رسوم فتح الحساب 30 جنيها، ويطلب بنك التجاري الدوليأن يكون الحد الأدنى لحساب التوفير 20 ألف جنيه، ورسوم فتح الحساب 100 جنيها، فيما يطلب بنك العربي الدولي الإفريقي أن يضع العميل 5 ألاف جنيه لحساب التوفير وتبلغ قيمة فتح الحساب 100 جنيها.