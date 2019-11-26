لنقصها بالسوق..زيادة 10 لـ15 ألف في سعر سيارات “شيري”

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أعلن موزعو السيارة “شيري أريزو5″، زيادة السعر بين 10 و15 ألف جنيه لدى الموزعين والتجار، بسبب نقص المعروض وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق.

أظهرت قوائم أسعار سيارات شيري، أن أسعار الفئة الأولى من “أريزو 5″ تبلغ 171.9 ألف جنيه، أي بزيادة 3 آلاف جنيه، عن أسعار طرح السيارة المجمعة محليا في السوق بمصر، بنسبة ارتفاع %1.8، فيما زاد سعر الفئة الثانية من السيارة لـ192.9 ألف جنيه، أمام 187.9 ألف جنيه بزيادة 5 آلاف جنيه بنسبة مئوية %2.7 كما ارتفع سعر فئة الـ”هاي لاين” لـ207.9 ألف جنيه مقابل 202.9 ألف بزيادة تبلغ 5 آلاف جنيه وبنسبة مئوية تعادل %2.5.

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وقال موزع شيري، أن أسعار السيارة تعتبر لفئة واسعة من العملاء في مصر، لاسيما بعد الارتفاعات غير المسبوقة التى شهدتها العديد من العلامات التجارية، التى قفزت بأسعار السيارات الاقتصادية بشكل كبير.

يذكر أن سيارات شيري بين العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع السيارات الملاكي المجمعة محليا تحتل شيري المركز الخامس، بحصة سوقية %8 من المبيعات الإجمالية للسوق والبالغة 32.6 ألف وحدة خلال 9 أشهر الأولى من العام، محتلة المركز الخامس، حين كانت الحصة السوقية للعلامة الصينية %8.9 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهى الفترة التى شهدت بيع 37.5 ألف وحدة، وكان ترتيب شيري خلالها فى المركز الرابع.

وكانت سيارات “شيري” زودت أريزو بمحرك DVVT بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 114 حصانًا عند 6150 دورة فى الدقيقة، مع 141 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران 3800 دورة فى الدقيقة، والسيارة مزودة بنظام لتوفير الوقود وبنظام دفع أمامي، فيما تأتي الفئة الأولى بناقل حركة يدوى من خماسي سرعات، أما الفئة الثانية والثالثة مزودتان بناقل حركة “أوتوماتيك” سباعي سرعات، وتتميز سيارات شيري أريزو 5 بمصابيح هالوجين أمامية، ونظام إضاءة نهارية بتقنية LED، مع إمكانية التحكم فى ارتفاع وانخفاض مستوى إضاءة المصابيح الأمامية. كما أنها مزودة بفتحة سقف، ومرايات كهربائية خارجية بها إشارات جانبية، فيما زودت “أريزو” بشاشة ترفيهية HD مقاس 7 بوصة، تتيح ربط الهاتف بالسيارة عبر تقنية البلوتوث، وصولًا إلى مكيف الهواء، ونظام لمنع إدارة المحرك، ومكابح مضادة للإنغلاق ABS، وتوزيع قوة الفرامل الكترونيًا EBD، وسائد هوائية أمامية، وكاميرا ونظام تحذير المسافة الخلفية لمساعدة السائق على الاصطفاف، ونظام ISO FIX لتثبيت مقاعد الأطفال فى السيارة.

جدير بالذكر أن العلامة الصينية “شيري” استحوذت على %3.2 من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات الملاكى فى مصر، البالغة 87.3 ألف وحدة خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري، لتحتل المركز التاسع بين العلامات التجارية الأكثر مبيعًا.