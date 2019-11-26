تراجع مؤشرات البورصة خلال بداية التعاملات الصباحية

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أظهرت مؤشرات البورصة الرئسية، تراجعًا جماعيًا، فبلغ المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.58% لمستوى 13893 نقطة، مع بداية التعاملات الصباحية، اليوم، فيما نزل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، وسجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وكانت مؤشرات البورصة تراجعت بنحو 0.54%، مع نهاية تعاملات أمس، فيما انخفضت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نتيجة الضغوط البيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، جاء ذلك بعدما أظهر مؤشر egx30 الرئيسي انخفاض بنسبة 3.1%، ليصل لـ 14094 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.63% إلى 542 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بما يشير لـ 1.4% إلى 1427 نقطة.

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وانخفض رأس المال السوقي، لأسهم الشركات المقيدة 14 مليار جنيه، ليغلق عند عند مستوى 713.9 مليون جنيه، بعدما اختتمت تعاملات جلسة الخميس الماضي نهاية الأسبوع المنصرم، على أداء متأرجح بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب.

وانخفض المؤشر الرئيسى بنسبة 0.91% عند مستوى 14094 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.44% عند مستوى 542 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا؛ بنسبة 0.01% إلى 1427 نقطة، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين للبيع بصافي قيم تداولات 14.3 مليون جنيه و29.8 مليون جنيه و35 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بتداولات بلغت 1 مليون جنيه و15.1 مليون جنيه و29.8 مليون جنيه على التوالي.