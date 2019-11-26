“تحية وزكريا”.. “التخطيط” تدشن حملة للتوعية بقانون الخدمة المدنية

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افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة، سلسلة فيديوهات تحت عنوان “تحية وزكرياط، تهدف إلى التوعية بقانون الخدمة المدنية، وتبسيط مواد القانون للمواطنين، وذلك من خلال تقديم شخصيات كرتونية.

ونشرت الوزارة، أولى الفيديوهات عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله عرضا مبسطا للقانون وآلية سير العمل فيه وتعامل بعض الموظفين مع المواطنين، إلى جانب ضرورة محاربة الواسطة والمحسوبية في تعيين الأقارب والمعارف، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على المجتمع.

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وأوضح الفيديو، أن قانون الخدمة المدنية لديه العديد من المواد الواضحة التي تمنع أي واسطة أو محسوبية أو صلة قرابة في التعيينات، مشيرة إلى أن التعيين يعتمد بشكل أساسي على الكفاءة والخبرة والشروط المطلوبة، حيث تنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.