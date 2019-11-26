بنك القاهرة يدشن حساب “بكرة” لتلبية احتياجات المرأة

Advertisements

دشن بنك القاهرة، حساب توفير مخصص للسيدات، تحت شعار “بكرة”، بهدف تلبية الاحتياجات المصرفية للمرأة المصرية، وتشجيعًا لها على الإدخار طويل الأجل أو قصير الأجل.

وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن المنتج الجديد عبارة عن برنامج إدخاري له عائد مميز يتيح للسيدات الحصول على مبالغ كبيرة في نهاية فترة الإدخار مقابل الالتزام بإيداع دفعات ثابتة بصورة دورية وتحدد المدة وقيمة القسط وفقا لاحتياجات كل سيدة، موضحًا أن الحساب يعد وسيلة أمنة للادخار بالجنيه المصري، حيث يمكن العميلات لدى البنك من تعظيم الإدخار عبر إيداع أقساط دورية شهريا من خلال الإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي أو محفظة “قاهرة كاش”، أو خدمات الدفع الإلكتروني، على أن يبدأ القسط من 100 جنيه ودون حد أقصى وللمدة التي تناسب كل سيدة بحد أدنى سنه وبحد أقصى 10 سنوات، إضافة إلى الحصول على مبالغ كبيرة في نهاية الفترة.

Advertisements

وأكد فايد، في بيان عنه، أن الحساب يتيح الحصول على بطاقة الخصم المباشر “ميزة” مجانا ويمكن الاقتراض وإصدار بطاقة ائتمانيه بضمان رصيد الحساب وبشروط ميسرة، موضحًا أن الحساب يتيح خاصية التأمين على الحياة ويعتبر وسيلة آمان مجانية لأسرتها، ويضمن سداد إجمالي قيمة رصيد الحساب المتفق عليه في نهاية المدة عن طريق تغطية الفرق بين القيمة الاستحقاقية في نهاية المدة والأقساط المدفوعة حتى تاريخ الوفاة.

وقال حازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن حساب “بكرة ” يأتي في إطار دور البنك لتمكين المرأة اقتصاديا ودعم ثقافة الشمول المالي في كافة السياسات والإجراءات، خاصة في ظل توجه الدولة بتوفير التمويل اللازم لتمكين المرأة من التمويل والاستثمار، مضيفًا أن البنك يواصل طرح منتجات جديدة لتنضم للمنتجات المبتكرة والقادرة على المنافسة في السوق المصرفي لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء في مختلف الأنشطة المصرفية.

جدير بالذكر أن البنك دشن خدمة الإنترنت البنكي لعملاء التجزئة المصرفية، على أن يتم إطلاق خدمة “موبايل بانكينج” قريبا للوصول بالخدمات لمختلف شرائح العملاء لتلبية احتياجاتهم، إضافة إلى أن البنك أطلق نقطة قبول إلكتروني عبر الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR code وتتميز الخدمة بتقديم حلول سريعه وآمنه للتجار لاستقبال المدفوعات من قاعدة كبيرة من عملاء الهاتف المحمول والذين يزيد عددهم عن 13 مليون عميل.