وزير المالية: تكلفة الفرد في منظومة التأمين الصحي الجديدة تصل لـ2100 جنيه

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أكد محمد معيط وزير المالية، أن تكلفة الفرد في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تصل إلى 2100 جنيه، موضحًا أن مصر بحاجة إلى نحو 210 مليارات جنيه حال إدخال 100 مليون مواطن ضمن المنظومة.

وأضاف معيط، على هامش تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، أن مصر تتدرج نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي، المستهدف أن فيها تصل تكلفة الفرد في المنظومة إلى 6 آلاف جنيه بعد 15 عاما بداية من الآن، موضحًا أن الدولة بعد 15 عاماً ستحتاج إلى 610 مليارات جنيه للإنفاق على المنظومة حال إدخال الـ 100 مليون مواطن.

وأشار إلى أنه جاري تمويل المنظومة من خلال اشتراكات المواطنين وتمثل 30 لـ40%، ثم الموارد الإضافية كرسوم مشتقات التبغ والسجائر، إضافة لمساهمة الخزانة العامة للدولة، موضحًا أن الدولة المصرية حريصة على نجاح المنظومة الحالية للتأمين الصحي، حيث سيتم إجراء مراجعة كل 3 سنوات للتأكد من أننا نسير وفقا للمستهدفات.

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وأوضح أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل يلبي طموحات الشعب المصري في مستوى الجودة الطبية، حيث يغطي الأسرة المصرية بالكامل، والتغطية على مدار الفترة الزمنية المقدرة.

جدير بالذكر أن نظام التأمين الصحي الجديد هو منظومة تكافلية اجتماعية، بشأن تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية، والتي تشمل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، كما أنها تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، بهدف المساهمة في الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.