“القوى العاملة”: توفير 100 ألف فرصة عمل داخل مصر و109 ألف خارجها

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قالت وزارة القوى العاملة، إن منظومة العمل الجديدة استطاعت توفير نحو 100.557 ألف فرصة عمل داخل مصر، إضافة إلى تعاقدات خارجية تبلغ 109.5 ألف فرصة عمل خارج البلاد.

وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان عنه، أن النشرة الربع سنوية التي تصدر كل 3 أشهر، رصدت بيانات المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة خلال الربع الثاني من أبريل وحتى يونيو 2019، بلغوا نحو 258.5 ألف مسجل، مضيفًا أن عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل بلغ نحو .100.577 ألف فرصة، منها 71.5 ألف من حملة المؤهلات، وأكثر من 27 ألفاً من غير حملة المؤهلات، إلى جانب لـ1910 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وقال الوزير، أن إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس الفترة بلغ 109.5 ألف تعاقد، منها 107.5 ألف من الذكور، و1986 من الإناث، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية جاءت في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، وتبعتها الكويت، ثم الأردن، وتليها الإمارات وقطر، كما جاءت في المراكز السادس سلطنة عمان، ثم لبنان، والبحرين، والجزائر، وليبيا، واليمن.

وشغلت إيطاليا المركز الأول في الدول (غير العربية) التي تعاقدت مع المصريين على العمل، تبعتها اليونان، ثم قبرص، حيث بلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 516 مصريا.