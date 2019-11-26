سعفان: صرف علاوة 10% لـ5 ألاف عامل بحد أدنى 75 جنيها

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وقع وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اتفاقية عمل جماعي بشأن صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها، على أن تعد تلك العلاوة جزءاأصيلا من الأجر، وتضم إليه بدءا من أول يوليو 2019، على أن يستفيد منها نحو 5000 عامل في 20 شركة.

وحسما ذكرت الوزارة، في بيان عنها، قالت الاتفاقية أن زيادات في الأجر للعمال تصرف بدءا من أول يناير 2019 وحتى تاريخه جزءا من هذه العلاوة، باستثناء العلاوة الدورية المشار إليها في القانون 12 لسنة 2003، مشيرًا إلى أن صرف تلك العلاوة يأتي إيمانا من أصحاب الأعمال بمسؤوليتهم الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، وفي الوقت نفسه في إطار الدور الحيوي لأصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي.

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