استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب في مصر، شهدت استقرارا محدودا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنفس مستوياته أمس، موضحًا أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 656 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 562 جنيها.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر الجرام عيار 24 سجل 749.7 جنيه، وهو السعر الذي استقر عليه منذ الأمس، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5248 جنيها.

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وأوضح أن أسعار الذهب مستقرة ومتجهه إلى ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا خلال تعاملات اليوم.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب في اتجاهها إلى أقل مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء، واستقر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1456.90 دولار.