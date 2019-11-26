تخفيض أسعار سيارات رينو لوجان.. تعرف على المواصفات والمميزات

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خفضت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، أسعار سياراتها لوجان سيدان العائلية، لتتراوح بين 23.000 و26.000 جنيه، ليبدأ تطبيق التخفيض بجميع الفروع المعتمدة للشركة بداية من أمس الاثنين، وحتى 31 ديسمبر المقبل، وذلك لمرور 10 سنوات، على ظهور سيارات لوجان بالسوق المصري.

وبحسب مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، فقد بلغت مبيعات الشركة في السوق المصري لسيارات لوجان 2.792سيارة، خلال عام 2019، كما تراجعت أسعار الفئتين الأولى والثانية من لوجان، والمزودين بناقل حركة يدوي بواقع 23.000 جنيه، ليصل سعر السيارة الأولى 165.000 بدلًا من 188.000، وسعر السيارة الثانية 177.000 مقارنة بـ200.000 جنيه.

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سياران رينو لوجان المانيوال، تعمل بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وناقل الحركة بها مكون من 5 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كم في الساعة، ومتوسط استهلاك الوقود 6.2 لتر لكل 100 كم، كما أنها بها العديد من وسائل الأمان، ومنها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع الفرامل إليكترونيًا، وأيضا برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

كما تتميز سيارات الفئتين الأولى والثانية من لوجان المانيوال، بكماليات عدة، منها زجاج كهربائي أمامي، ونظام صوتي، وتكييف أحادي، بالإضافة لمساند رأس في الأمام والخلف، وحزام أمان خلفي.

أما سيارات الفئة الثالثة، والتي تعمل بناقل حركة يدوي، فقد بلغت نسبة تخفيض أسعارها 25.000، لتصبح بـ188.000 جنيه مقارنة بـ213.000 جنيه قبل التخفيض، كما حصلت الفئة الرابعة على النسبة الأكبر من التخفيض والتي بلغت 26.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمي 199.000 جنيه بدلًا من السعر القديم المقدر بـ225.000 جنيه.

الفئتين الثالثة والرابعة، تعملان بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 110، وناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ5 سرعات بنظام الجر الأمامي، وسرعتها القصوى 175 كم في الساعة، كما أنها مزودة بالوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ومزودة أيضا بفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وتحكم بالمصابيح الأمامية، وإمكانية التحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب.

عجلات السيارة في الفئتين الثالثة والرابعة، معدنية بقياس 15 بوصة، وتتسع مساحة تخزين الشنطة الخلفية بها إلى 510 لتر، كما أنها مزودة بالعديد من الكماليات، منها مشغل أقراص مدمجة CD، مدخل توصيل USB- AUX ، خاصية توصيل الهواتف لاسلكيا – بلوتوث، زجاج كهربائي أمامي فقط ومكيف هواء، وعجلة قيادة يمكن التحكم من خلالها في نظام الصوت.