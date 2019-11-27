“المالية”: زيادة الفائض الأولي في الموازنة خلال بداية السنة الجديدة

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قال التقرير الشهري لوزارة المالية، إن الفائض الأولي المحقق في موازنة مصر، ارتفع خلال أول شهرين من العام المالي الجاري 2019/2020، بما يعادل 21% وذلك على أساس سنوي.

وأضاف التقرير، في بيان أصدرته الوزارة، أنه قيمة الفائض الأولي المحققة بلغت 2.3 مليار جنيه 0.04% من الناتج المحلي، خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أغسطس الماضي، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن الفائض الأولي يتمثل في الفارق بين المصروفات والإيرادات بدون حساب مصروفات وأعباء فوائد الديون.

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وأكدت الوزارة، تراجع العجز الكلي للموزانة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري يوليو – أغسطس مسجلت نحو 78.19 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 83.63 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما زادت إيرادات مصر خلال أول شهرين من العام المالي الجاري لتصل إلى 107.15 مليار جنيه، مقابل 100.57 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، كما ارتفعت مصروفات مصر لتسجل نحو 185.35 مليار جنيه خلال يوليو – أغسطس، مقابل 184.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما وصلت مصروفات فوائد الديون خلال الفترة إلى نحو 80.56 مليار جنيه.