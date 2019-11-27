“التموين” تعلن أسعار سلع البطاقات التموينية

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسعيرة جديدة لعدد من الأصناف المدعمة على بطافة التموين، وذلك اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن بعض أسعار السلع الغذائية على مقررات التموين الخاصة بمستحقي الدعم خفضت وهي الزيت، السكر، الأرز، الدقيق.

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وأعلنت الوزارة قائمة بأسعار 16 سلعة مطروحة لدى المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وهي السكر 1ك سعره 8.50 جنيه، زيت 1ك سعره 17 جنيها1ن

مكرونة1 ك سعره 7.25 جنيه، مكرونة نصف كيلو سعره 3.65 جنيه، شاي 40 جرام سعره 3 جنيهات، عدس نصف كيلو سعره 8 جنيهات، مسلى 800 جرام سعره 17.25جنيه، جبنه 250 جرام سعره 5 جنيهات، جنبه نصف كيلو سعره 9.50 جنيه، مسحوق أتوماتيك 1ك سعره 15.75 جنيه، مسحوق عادي سعره 10.50جنيها، صابون غسيل 125 جرام سعره 2.25 جنيه، صابون تواليت 125 جرام سعره 5.50 جنيه، أرز 1كجم سعره 8 جنيهات، فول نصف كيلو سعره 9.90 جنيه، دقيق 1كجم سعره 6.50 جنيه.