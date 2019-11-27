غدا.. بدء الاكتتاب في “راميدا للأدوية” بهدف جمع 1.755 مليار جنيه

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، على موافقتها بشأن طرح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، للاكتتاب غدا، بغرض بيع حد أقصى 376.6 مليون سهم وبنسبة حتى 60% من أسهم رأسمال الشركة عن طريق الطرح في السوق الثانوي والمملوكة لأحد مساهمي الشركة، بهدف جمع ما يصل إلى 1.755 مليار جنيه على أن يتم بدء تداول السهم في 11 ديسمبر.

وأكدت ياسمين نجم رئيس قطاع الاتصالات وعلاقات المستثمرين، في بيان عنها، أن الشركة تستهدف طرح 49% من أسهمها بالبورصة المصرية على أن يتم تخصيص 5 بالمائة للطرح العام، مشيرة إلى أنه من المقرر فتح باب الاكتتاب غدا ولمدة 5 أيام بسعر 4.66 جنيه للسهم.

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وأوضحت أن شركة “سي أي كابيتال” تقوم بدور مدير الطرح، فيما يتولى مكتب التميمي دور المستشار القانوني.

وكانت إدارة البورصة، وافقت على قيد أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا” في سجلات القيد، منتصف الشهر الجاري، وإدراج أسهمها برأس مال مصدر 160.9 مليون جنيه موزع على 643 مليون سهمم بقيمة اسمية 25 قرشا للسهم ممثلة في خمسة إصدارات في الجدول.