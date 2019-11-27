ارتفاع طفيف في مؤشر البورصة الرئيسي خلال التعاملات الصباحية

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شهدت مؤشرات البورصة، ارتفاعا طفيفا في المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04% مع بداية تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى 13787 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، وحافظ مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا على مستواه.

وكانت مؤشرات البورصة الرئسية، أظهرت تراجعًا جماعيًا، أمس، فبلغ المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.58% لمستوى 13893 نقطة، مع بداية التعاملات الصباحية، اليوم، فيما نزل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، وسجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

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وكانت مؤشرات البورصة انخفضت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نتيجة الضغوط البيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، جاء ذلك بعدما أظهر مؤشر egx30 الرئيسي انخفاض بنسبة 3.1%، ليصل لـ 14094 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.63% إلى 542 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بما يشير لـ 1.4% إلى 1427 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي، لأسهم الشركات المقيدة 14 مليار جنيه، ليغلق عند عند مستوى 713.9 مليون جنيه، بعدما اختتمت تعاملات جلسة الخميس الماضي نهاية الأسبوع المنصرم، على أداء متأرجح بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب.