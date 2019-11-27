“الإسكان” تحدد شرائح وشروط الإعفاء من غرامة تأخير أقساط الوحدات

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أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان، تقديم منح لتيسير سداد أقساط الوحدات، والإعفاء من غرامات التأخير لمدة تصل إلى 3 أشهر، بنسب محددة مخصصة لوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، موضحًا أن الإعفاء يسري على قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، وذلك بدءاً من تاريخ الإعلان الذي سينشر لاحقاً بالصحف.

وأضاف الجزار، في بيان عنه، أن الإعفاء من كامل غرامات التأخير سيتم في حالة السداد لكامل المستحقات، إلى جانب الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، فى حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، موضحا أنه يتم الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45% في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20% في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.

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وأوضح أن تلك التيسيرات تعد سارية لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعليا لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية، يشترط أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بنفس المدينة، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية:

– أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهازالمدينة المختص.

– التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

– لا تسرى هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان.