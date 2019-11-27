تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

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انخفضت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم، على خلفية تراجع حالات عدم اليقين وفقدان المعدن جاذبيته كملاذ آمن، خاصة مع اقتراب الولايات المتحدة من التوصل لاتفاق تجاري مؤقت مع الصين، ما يعزز الطلب على الأصول ذات المخاطر المرتفعة، الأمر الذي أسفر عن ابتعاد المستثمرين عن الملاذات الآمنة كالذهب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن واشنطن وبكين سوف يقتربان من اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، جاء ذلك عقب محادثات هاتفية بين الجانبين.

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فيما ينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي في الولايات المتحدة بالإضافة لمبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار وذلك في وقت لاحق من اليوم.

جدير بالذكر أن بيانات أرباح الشركات الصناعية في الصين بأكبر وتيرة في 8 أشهر خلال أكتوبر، حيث هبطت بنحو 9.9 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 427.56 مليار يوان، فيما تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة هامشية 0.05% أو ما يعادل 0.80 دولار ليهبط إلى 1466.60 دولار للأونصة.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1% أو ما يوازي 1.40 دولار مسجلاً 1459.99 دولار للأونصة، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.09% ليصل لـ98.343.

وكانت أسعار الذهب شهدت تراجعًا عالميًا قليلا أمس، مع نهاية تعاملات الأسبوع في ظل صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات أظهرت أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ونشاط الخدمات في الولايات المتحدة تسارعا، وهو ما يحد من الطلب على المعدن النفيس، فسجل سعر الذهب للبيع الفوري 1462.71 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.1% ومنهيا الأسبوع على خسارة 0.3%، بعد أن سجل مكاسب بلغت 0.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

فيما توازنت العقود الأميركية الآجلة للذهب لتبلغ عند التسوية 1463.60 دولار للأوقية، وأظهر مسح لمديري المشتريات أن إنتاج قطاع التصنيع في الولايات المتحدة نما في نوفمبر بأسرع وتيرة في سبعة أش هر، وأن نشاط قطاع الخدمات زاد أيضا بأسرع من المتوقع.