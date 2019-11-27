بنك ناصر يقدم تمويل إسكان البيت الريفي بمصروفات إدارية 5% سنويا

Advertisements

يقدم بنك ناصر العديد من الخدمات والتسهيلات الاجتماعية للمواطنين، ومنها القروض أو المساعدات النقدية، كما يقدم البنك مساعدات وتمويل لعدد من المنازل الريفية لقرية كلابشة، ومركز كوم إمبو، ومحافظة أسوان، بقيمة 30 ألف جنيه، بدون عائد، وبمصروفات إدارية 5% سنويًا، تسدد على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل التمويل والفئات المستحقة.

الفئات المستحقة للتمويل من بنك ناصر الاجتماعي

الفئات المستحقة للتمويل تبلغ 180 مستفيد أهالي قرية كلابشة الحاصلين على خطابات تخصيص من المحافظة، ويشترط ألا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما، مع تقديم ضامن من الدرجة الأولى، وعند تعذر تقديم ضامن من الدرجة الأولى يتم توفير ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يقوم بتحويل مرتبه عند طلب البنك.

Advertisements

إجراءات الحصول على التمويل

للحصول على التمويل، يجب تقديم صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للضامن والمتقدم للتمويل، بجانب تقديم الرقم الاجتماعي من الشؤون الاجتماعية بأحقية العميل للحصول على القرض، وخطاب التخصيص باسم المقترض وتقديم صورة أصلية منه، وتقديم إيصال سداد الدفعة المقدمة.

وللحصول على التمويل، يجب تقديم إيصال مرافق حديث، وطلب للحصول على القرض، وبيان مفردات للضامن.

كما يقدم البنك، المساعدات العينية للأسر الأكثر احتياجا، ويجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مريض مرض مزمن، ويحتاج لعلاج بتكاليف باهظة، أو تكون الأسرة تعولها سيدة، كما تحق المساعدات للأرملة التي توفى زوجها وتعول أسرتها، والمطلقة التي تعول الأسرة، والاسرة المسجون عنها عائلها لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو الاسر التي هجرها العائل ولا يعرف محل إقامته، والأيتام، والاسرة التي بها أحد الأفراد معاق، أو عند احتياج أحد أفراد الأسرة عملية بتكاليف باهظة.

كما تمنح المساعدات النقدية من بنك ناصر، لدفع المصروفات الجامعية، أو المصروفات الدراسية، لغير القادرين، ويشترط ألا يزيد سن الخريج عن 26 عاما، كما تحق المساعدات للأسر التي تمر بظروف طارئة، مثل تعرض احد أفرادها لكوارث أو نكبات، ويمكن الحصول على المساعدات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي، عند حاجة الأسر الفقيرة للتقديم على وصلات المياه.