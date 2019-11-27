استقرار أسعار الدولار في عدد من البنوك.. وتراجعه في “التجاري الدولي”

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شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تراجعا في البنك التجاري الدولي مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى، فيما هبط سعر الدولار قرشا واحدًا في البنك التجاري الدولي لـ16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الخضراء على أسعارها في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، فيما ظلت أسعار الدولار مستقرة في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه، وبلغ سعره في بنكي العربي الإفريقي، والبركة عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي بدأ بها اليوم.

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