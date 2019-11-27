مصادر لـ”رويترز”: جهاز إماراتي سيادي يبحث استثمار مليار دولار في “أرامكو”

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أكدت مصادر مطلعة، أن جهاز أبوظبي للاستثمار يدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في طرح شركة أرامكو السعودية، موضحة أن القرار النهائي بشأن حجم الاستثمار لم يُتخذ بعد وأنه سيحتاج لموافقة مجلس إدارة الجهاز.

ووفقا لما قالت “رويترز”، أوضح مصدران أن الجهاز يبحث استثمار ما لا يقل عن مليار دولار، فيما قال مصدران آخران أن حجم الاستثمار يتراوح بين 1.5 وملياري دولار.

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وتجتهد شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، في الآونة الأخيرة على جذب مستثمر كبير أو رئيسي للمشاركة في الطرح الذي قد يكون الأكبر في العالم. وتواصلت أرامكو مع الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وجي.آي.سي في سنغافورة.

جدير بالذكر أن الجهاز الذي تُقدر أصوله بنحو 700 مليار دولار، يترأس مجلس إدارته رئيس دولة الإمارات الشيح خليفة بن زايد آل نهيان بينما يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكانت أرامكو اعتزمت بيع 1.5% من الشركة، بما قد يقدر قيمتها السوقية بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار في صفقة هي حجر الزاوية لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

يذكر أن شركة أرامكو السعودية، حددت نطاقا سعريا لإدراجها بما يقدر تقييم شركة النفط العملاقة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أي أقل من التريليوني دولار التي كان ولي العهد السعودي يستهدفها سابقا، لكن بما قد يجعله رغم ذلك أكبر طرح عام أولي في العالم، إضافة إلى أنها تعتزم بيع 1.5 % من أسهمها، أي نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 ريالا (ثمانية دولارات) و32 ريالا، مما يعني تقييما للطرح الأولي يصل إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.