البنك الأهلي يطرح خدمة سداد أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي

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أعلن البنك الأهلي، انطلاق مبادرة تتيح من خلالها خدمة التحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري لوحدات الإسكان الاجتماعي، بداية من ديسمبر المقبل.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، في بيان عنه، اليوم، إن البنك يهدف من خلال إطلاق تلك الخدمة إلى الاستفادة من كافة الامكانيات والوسائل التكنولوجية المتاحة لديه في تدعيم أساليب الدفع الإلكترونية، موضحًا أنها مقصورة حاليًا على أكبر 5 بنوك مانحة لتمويل مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي وهي بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والتعمير والإسكان.

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وأوضحت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن الخدمة تتيح السداد من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية بسهولة حيث لا يحتاج العميل لزيارة مقر فرعه لسداد الاقساط الشهرية المستحقة، مضيفة أن الخدمة تتاح مجاناً بدون أي مقابل مادي حيث لن يتحمل العميل أيه أعباء إضافية عند استخدام تلك المنظومة وهي متاحة لكافة محافظ الهاتف المحمولز

وأكدت أن البنك الأهلي ضخ تمويلات بقيمة 7.7 مليار جنيه استفاد منها 75 ألف عميل في مبادرة التمويل العقاري منذ ديسمبر 2015 وحتى نوفمبر 2019، بينما وصل عدد المشتركين في محفظة الفون كاش إلى حوالي 1.7 مليون عميل، مشيرة إلى أنه يمكن تغذيه محفظة الهاتف المحمول نقدا من خلال شبكه الصارف الآلي للبنك الأهلي المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن تغذيه المحفظة عن طريق منافذ شركه “فوري” كمقدم خدمه معتمد حاليًا، مع استمرار العمل على زيادة عدد الشركات ضمن شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين.

جدير بالذكر أن الخدمة تطرح إمكانيه السحب النقدي من المحفظة وهي الخدمات التي سبق أن أطلقها البنك ضمن استراتيجيته للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية التي يحرص على توفيرها للعملاء وتطويرها بشكل مستمر.