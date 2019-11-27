البنك الأهلي يخفض أسعار الفائدة 1% على كافة الودائع

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أعلن البنك الأهلي، خفض معدل الفائدة بنسبة 1% على كافة الودائع في البنك، إلى جانب الإبقاء على فائدة حسابات التوفير دون تغيير، بعدما خفضها فقط منذ أيام على الشهادات الإدخارية فقط.

جاء ذلك القرار تماشيا مع السياسات النقدية التي يتبعها الجهاز المصرفي في مصر، والذي خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي منذ أيام.

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وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام، خفض البنك المركزي اليوم الخميس، أسعار الفائدة 1% ، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، بعدما كانت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار تشير إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، وذلك بعد التراجع المستمر في معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.