بنك القاهرة يوقع بروتوكول تعاون بشأن توسيع مشاركته في تمويل العملاء

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أعلن بنك القاهرة، توقيع بروتوكول بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن توسيع قاعدة مشاركة البنك في تمويل عملاء الصندوق، موضحًا أن البروتوكول يتضمن زيادة حجم التمويلات التي يقدمها البنك للمواطنين من محدودي الدخل من ملياري إلى 5 مليارات جنيه.

وقال طارق فايد رئيس البنك، في بيان عنه، أن محفظة التمويل العقاري بالبنك تخطت الـ2 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2019 بعدد عملاء يتخطى الـ25 ألف عميل مقارنة بــ896 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2017 بعدد عملاء يتخطى 11 ألف عميل.

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وكان محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقع على اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون يورو لصالح البنك، مع فلافيا بلانزا، الممثل الإقليمى لدول الشرق الأوسط فى بنك الاستثمار الأوروبي، جاء توقيع الاتفاقية في إطار قيام البنك بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات، حيث يساهم فى تعزيز موارد العملات الأجنبية للبنك المستخدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.