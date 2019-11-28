بزيادة قرشا واحدا في بنك البركة.. الدولار يحافظ على سعره لليوم الثالث على التوالي

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شهدت أسعار الدولار اليوم، زيادة أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بأمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى، فبلغ سعره في بنك البركة 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع بزيادة قرشا واحدا، فيما حافظ سعر العملة الأمريكية على استقراره في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه، بينما بلغ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، التجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وحافظت العملة الخضراء على سعرها في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

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