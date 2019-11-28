“المركزي” يطرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه

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طرح البنك المركزي، اليوم، أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه، جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.25 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 357 يوما.

وأوضح البنك المركزي، في بيان عنه، أن الحكومة تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

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وكانت وزارة المالية، أوضحت أنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، مشيرة إلى أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.