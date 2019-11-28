“بلومبرج”: مصر تشهد انتعاشا في الأرباح

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أعلنت وكالة بلومبرج، أن الشركات العاملة في مصر تشهد انتعاشا في الأرباح بعد 3 سنوات من تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت الأرباح إلى مستوى قياسي بالدولار، وعادت تقديرات الأرباح إلى مستويات تم تسجيلها آخر مرة قبل التعويم، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر تحولا للبلاد التي اضطرت في نوفمبر 2016 على تحرير سعر الصرف وخفض الدعم للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، حيث تسببت الإجراءات، التي استهدفت تخفيف الضغط على الدولار، في البداية إلى تسارع التضخم إلى 33%، ودفعت أرباح الشركات إلى الانخفاض.

وأضافت الوكالة، في بيان عنها، أن التضخم انخفض الآن بالقرب من مستويات قياسية، وقفز احتياطي النقد الأجنبي، وأصبحت سوق الأوراق المالية أعلى بنسبة 62% عن أقل مستوياتها بعد التعويم، موضحة أن توقعات للنمو الاقتصادي هذا العام بلغت 5.6%، الذي شهد أفضل أداء سنوي للجنيه منذ عام 1999 على الأقل، وهو ما أدى إلى زيادة الأرباح.

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وأكد أندرو شولتز قسم الاستراتيجية والمبيعات في إفريقيا في بنك الاستثمار “إنفستك بانك” في جوهانسبرج، أن مصر تعد مثالا جيد جدا لما يحدث عند تتخلى دولة عن إدارة عملتها وتتبنى سياسة تحرير سعر الصرف في الأسواق، مضيفًا أن ذلك يعد قصة نجاح التي يمكن أن يتعلم منها عدد من الدول في الإقليم خاصة كينيا ونيجريا، موضحًا أن تقديرات تحقيق أرباح أعلى خلال العام الجاري، تعكس التعديل الذي مر به الاقتصاد، وتحسن نظر المستثمرين للدولة التي يقطنها 100 مليون نسمة، مشيرا إلى أن التضخم المعتدل ساهم في عودة المستثمرين.

وكانت الأشهر الخمسة الماضية، شهدت تراجعا كبيرا في معدلات التضخم السنوية، مسجلة أقل مستوى لها منذ سنوات، بحسب آخر الأرقام المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.