العربي يوجه بضرورة تنفيذ مبادرة تشجيع شراء السلع المحلية مطلع يناير المقبل

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أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، على أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب النوعية المختلفة، بضرورة وضع آليات المشاركة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي، ورفعها إليه في أسرع وقت.

وأوضح العربي، في بيان صحفي، أن المبادرةسوف يتم تنفيذها بداية من يناير المقبل لمدة 6 شهور بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه العربي لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة.

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وأوضح أن اجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة اليوم جاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي دعا إليها، سواء بمقر الاتحاد العام أو بالغرف المختلفة على مستوى الجمهورية لمناقشة استعداد كافة منتسبي الغرف التجارية للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا وضع مقترحات الصناع والتجار ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية للمشاركة في تنفيذ هذه المبادرة.

وأضاف أن اجتماع غرفة القاهرة، اليوم، سيعقبه اجتماعات للشعب التجارية المختلفة لمناقشة مقترحات كل قطاع على حده لتنقيتها ومناقشتها من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة والتي من بينها الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلًا عن منتسبيه على مستوى الجمهورية، موضحًا أن ضمن المقترحات التي يتم مناقشتها حاليًا إعداد كشوف بالمشاركين ونسب الخصومات والكميات المتاحة من السلع خلال مدة المبادرة، حيث أنه مقترح أن لا تقل نسبة الخصومات علي السلع عن 10%، مشيرًا إلى أن الاجتماعات مستمرة بشكل يومي خلال الأيام الحالية للوصول في النهاية إلى ورقة عمل بالمقترحات النهائية التي تتعلق بمنتسبي الغرف التجارية للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية.

وشدد على أن هناك اجتماعات أخرى إلى جانب اجتماعات منتسبي الغرف التجارية ستتم بين المنتجين والسلاسل الكبرى والموزعين والتجار، لتحديد نسبة الخصم للمشاركة في المبادرة، كونها مبادرة مجتمعية يجب أن نشارك بها جميعًا بل ونسعى إلى إنجاحها.. وهو ما نلمسه في منتسبي الغرف التجارية منذ معرفتهم بهذه المبادرة.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيعقب اجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة اجتماعا للغرف التجارية على مستوى الجمهورية بالاتحاد العام مساء اليوم، بشأن لمناقشة آليات تنفيذ نفس المبادرة وتكليف كل غرفة بتكثيف الاجتماعات مع الشعب النوعية المختلفة بها للخروج بورقة عمل في النهاية بمقترحات الغرف على مستوى الجمهورية إلى الاتحاد العام للغرف التجارية لاستكمال الخطوات مع الجهات المعنية من خلال اللجنة المشكلة للإشراف على تنفيذ المبادرة.