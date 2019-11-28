“القومي للاتصالات” يغرم شركات المحمول بسبب انقطاع الخدمة

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أعلن مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خدمات شركات الاتصالات شهدت تحسنا ملحوظا بعد إصدار تقارير جودة قياس الخدمات، موضحًا أن فرض الغرامات على شركات المحمول كان بسبب انقطاع الخدمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الجهاز، اليوم، بشأن الإعلان عن تفاصيل مشاركة الجهاز في معرض ومؤتمر “كايرو أي سي تي”، أن المعايير التي يصدرها الجهاز قد لا ترضي بعض الشركات نظرا لكونها مقصرة وعدم الرضى شيء منطقي، مضيفا أن الجهاز تعاقد مع شركة عالمية تعمل وفقا للقواعد الفنية العالمية وهي المسؤولة عن إصدار التقارير، وليس للجهاز دخلا فيها.

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وأشار إلى أن هناك تحسن ملحوظ في خدمات الاتصالات وأنه سيكون أفضل مما سبق، مضيفًا أن عدد مستخدمي الجيل الرابع بلغ 20% من إجمالي المستخدمين في مصر.