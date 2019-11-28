المالية”: ارتفاع في إيرادات السياحة بحوالي 28.2%

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قالت وزارة المالية، إن إيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 28.2% عن شهر أكتوبر الماضي، خلال العام المالي الماضي 2018-2019.

وأوضحت في تقريرها الشهري، أن إيرادات السياحية حققت 12.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2017-2018، موضحة أن النتائج المحققة تعكس انتعاش أنشطة السياحة، ما يمثل ترجمة عملية للجهود التي تبذلها الدولة بقطاع السياحة، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي التي تساعد في زيادة معدل النمو، بما ينعكس على توفير فرص العمل والحد من معدل البطالة.

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وحسبما نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج، الخاصة بالسندات الدولارية الدولية المقومة بعملة الدولار، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الحالي، تضمن في جدول الإحصائيات مقارنة حصيلة إيرادات السياحة خلال العام المالي 2017/2018 بالعام المالي 2018/2019 مشيرة إلى أن بيانات العام المالي الماضي تتعلق بتسعة أشهر فقط “الربع الأول والثاني والثالث” وليس العام المالي كاملا ما أظهر تراجعًا في الإيرادات السياحية عكس الواقع الذي أكد زيادتها بمعدل نمو 28.2%.