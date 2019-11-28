البنوك السعودية تحذر من الجهات المالية غير الرسمية

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حذرت لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية، من اللجوء لجهات مالية غير مختصة عند الوقوع في أزمات مالية، ونشرت اليوم الخميس، انفوجراف على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، ودونت: “احذر من اللجوء إلى جهات مالية غير مرخصة لسداد الديون؛ حيث يقوم بعض تجار الأزمات من يدعي سداد الديون باستغلال الغير أثناء أزماتهم المالية وإيقاعهم في ديون أكبر أو في عمليات الاحتيال”.

يأتي ذلك بعدما حذرت البنوك السعودية، من الوقوع في شباك الاتصالات الوهمية، والتي تدعو للاكتتاب أو الاستثمار في سوق المال السعودي، واليت استغلت الإقبال المتزايد للمواطنين على الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو.

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وكتب لجنة الإعلام والتوعية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، داعية للحفاظ على سرية المعلومات: “عزيزي العميل.. حافظ على خصوصيتك وسرية معلومات ولا تشاركها مع أي جهات غير رسمية، ولا تستجيب للاتصالات الواردة من أرقام مجهولة تدعوك للاكتتاب أو الاستثمار، وتطلب أرقامك السرية وبياناتك الشخصية”.

ونضت الفقرة الأولى من المادة الرابعة لقانون الجرائم المعلوماتية، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية، وحددت الفقرة الأولى من القانون، الجرائم المعلوماتية، وهي: استيلاء المجرم لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، وذلك من خلال «الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال.

يذكر أن شركة “أرامكو”، شهدت إقبالا كثيفا من قبل المواطنين للاكتتاب، ومدت البنود السعودية فترات عملها لساعات إضافية، لزيادة العدد على غير المعتاد، للمترددين على البنوك، وبحسب التوقعات، فإن التزايد المستمر من قبل المواطنيين سيستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل، وهو موعد انتهاء فترة الاكتتاب وذلك للشركات والمؤسسات، و28 من نوفمبر الحالي، للأفراد.

وأكدت أرامكوا في بيانات سابقة لها، أنها تستهدف 0.5 %، كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة، البالغ 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، أي ما يعادل 16 مليار دولار، لشريحة المكتتبين الأفراد الذين يبلغ الحد الأدنى لاكتتابهم 10 أسهم، ومن دون حد أقصى، وحددت النطاق السعري للطرح ليترالوح بين 30 ـ 32 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.