تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي وارتفاعها عالميا

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شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس بالسوق المحلي، وصلت لجنيه واحد للجرام، مقارنة بأسعارها أمس الأربعاء، وذلك رغم ارتفاعها عالميا، فتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 654 جنيها مقابل 655 جنيها أمس، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 561 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 747 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5232 جنيها.

وبحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش، كان الذهب صاعدا 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1455.63 دولار للأوقية.

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وارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الخميس، تزامنا مع لجوء المستثمرين لشراء المعدن الأصفر، الأكثر أمانا بالنسبة لهم، خاصة في ظل شكوك تتردد حول ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب تشريعا يدعم محتجي هونج كونج، بحسب وكالة “رويترز”.