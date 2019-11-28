“سامبا كابيتال”: اكتتاب الأفراد في “أرامكو السعودية” تجاوز المعروض

Advertisements

أعلنت سامبا كابيتال مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية العملاقة، اليوم، أن اكتتاب المستثمرين الأفراد تجاوز المعروض بطلبات بلغت 38.1 مليار ريال بما يوازي 10.2 مليار دولار.

وأوضحت “كابيتال”، في بيان عنها، أن فترة اكتتاب أرامكو بدأت منذ للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في 17 نوفمبر الجاري ومن المقرر أن تستمر حتى 4 ديسمبر المقبل، بينما فترة اكتتاب الأفراد بين 17 و28 الشهر الحالي.

Advertisements

وقالت شركة “أرامكو”، أنها تتوقع أن يغطي المستثمرون الأفراد نحو ثلث عملية البيع على الأقل، وأمامهم حتى نهاية اليوم الخميس للاكتتاب في الطرح.

وكانت أرامكو اعتزمت بيع 1.5% من الشركة، بما قد يقدر قيمتها السوقية بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار في صفقة هي حجر الزاوية لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

يذكر أن شركة أرامكو السعودية، حددت نطاقا سعريا لإدراجها بما يقدر تقييم شركة النفط العملاقة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أي أقل من التريليوني دولار التي كان ولي العهد السعودي يستهدفها سابقا، لكن بما قد يجعله رغم ذلك أكبر طرح عام أولي في العالم، إضافة إلى أنها تعتزم بيع 1.5 % من أسهمها، أي نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 ريالا (ثمانية دولارات) و32 ريالا، مما يعني تقييما للطرح الأولي يصل إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.