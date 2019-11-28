تفاؤل في الأسواق بعد تراجع أسعار الذهب بنحو 4 جنيهات خلال أسبوع

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قال وصفي أمين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، إن أعيرة الذهب تراجعت بنحو 4 جنيهات خلال أسبوع ليبلغ سعر الجرام عيار 24 بـ755 جنيهًا، مقابل 759 جنيهًا، الأسبوع الماضي، وبيع عيار 21 بـ661 جنيهًا، فيما يباع عيار 18 بـ566 جنيهَا، اما الجنيه الذهب فسجل 5 آلاف و290 جنيهًا.

وأضاف واصف، في تصريحات صحفية، أن الأسواق تنتعش مع تراجع الأسعار مرحبا بمزيد من الانخفاض، مشيرًا إلى أن حركة البيع الحالية تعتبر “مقبولة” رغم أن الوضع الاقتصادي ما يزال غير مستقر.

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وأكد أن حركة البيع والشراء تعد طبيعية مع زيادة نسبية في إقبال رواد الأسواق على الشراء، موضحًا لا يزال عيار 21 أكثر حظا في حركة المبيعات والغالبية يتجه للذهب حاليا خاصة بعد ركود حركة العقارات.