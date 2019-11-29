منح للمشروعات من بنك ناصر.. تعرف على التفاصيل

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يقدم بنك ناصر العديد من الخدمات والتسهيلات الاجتماعية للمواطنين، ومنها القروض أو المساعدات النقدية للمحتاجين لمساعدتهم، ومنها خدمة منح مشروعات تحويل الطاقات المعطلة في الأسر الفقيرة إلى طاقات عاملة، لتتحول لأسر منتجة.

وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل منح المشروعات من بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحسب التفاصيل التي نشرها البنك على صفحته الرسمية.

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شروط الحصول على منح المشروعات من بنك ناصر

للحصول على منح المشروعات من بنك ناصر الاجتماعي، ينبغي أن يكون المتقدم مستحقا للزكاة، وأن يكون لديه ضامن من الحكومة أو القطاع العام، أو بالمعاش، لتحويل راتبه عند الطلب، ويشترط أن يستلم المتقدم المشروع عينا وليس نقدا.

خطوات الحصول على منح المشروعات من بنك ناصر

الخطوة الأولي للحصول على المنح تتم من خلال تقدم العميل للجنة الزكاة بطلب الحصول على المشروع المقصود، ثم عقب ذلك تتقدم اللجنة لفرع البنك، للحصول على النموذج الذي يوضح بيانات المشروع، من حيث نوعه وقيمته وعدد الأقساط وطريقة السداد، بالإضافة لتكوين الأسرة، مكان المشروع، ضمان اللجنة، ورأي الفرع، وتتعهد اللجنة أمام الفرع بضمان المشروع وسداد الأقساط الشهرية.

المستندات المطلوبة للحصول على منح المشروعات من بنك ناصر

للحصول على المنح، يتطلب من المتقدم، صورة من مستحقي الزكاة، والتي تثيت الدخل من عدمه، بجانب استمارة طلب للحصول على المشروع، والرقم التأميني لصاحب المشروع والضامن، وإثبات مكان المشروع وعنوان المتقدم للمنحة، بالإضافة لتعهد من اللجنة بمتابعة المشروع، ومحضر شراء وتسليم المشروع بفرع البنك.

يذكر أن بنك ناصر الاجتماعي، يقدم مساعدات وتمويل لعدد من المنازل الريفية لقرية كلابشة، ومركز كوم إمبو، ومحافظة أسوان، بقيمة 30 ألف جنيه، بدون عائد، وبمصروفات إدارية 5% سنويًا، تسدد على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات، والفئات المستحقة للتمويل تبلغ 180 مستفيد من أهالي قرية كلابشة الحاصلين على خطابات تخصيص من المحافظة، ويشترط ألا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما، مع تقديم ضامن من الدرجة الأولى، وعند تعذر تقديم ضامن من الدرجة الأولى يتم توفير ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يقوم بتحويل مرتبه عند طلب البنك.