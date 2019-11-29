بنك مصر يربط فائدة الودائع بنظام الشرائح للمرة الأولى

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أعلن بنك مصر، تقسيم الفائدة، لأول مرة في البنوك العامة سيرا على خطى البنوك الخاصة، والتي تعمل على تقسيم الفائدة على ودائع العملاء بنظام الشرائح، والتي يعرضها موقع “مصر 365″، في السطور التالية، بعد تقسيمها لخمسة شرائح، تتباين بها الفائدة، وتختلف داخل الشريحة الواحدة.

ومن المقرر أن يبدأ بنك مصر ربط الفائدة بنظام الشرائح بداية من الأحد المقبل، وذلك لتقليل العائد على المبالغ القليلة، وزيادته على المبالغ المرتفعة، وذلك بعدما كان يوحد البنك الفائدة على جميع المبالغ، وكان يتباين العائد فقط حسب آجال الوديعة.

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وسيعمل بنك مصر على تقسيم الودائع لخمسة شرائح، تتباين بينها الفائدة وتختلف في الشريحة الواحدة، وذلك بحسب أجل كل وديعة، والمقسمة من أسبوع أو أسبوعين أو أقل من شهر أو شهرين أو 3 أشهر أو 6 أشهر أو أقل من عام.

وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، فائدة شرائح الودائع الخمسة من بنك مصر.

الشريحة الأولى

وهي الشريحة أقل من مليون جنيه، تتراوح من 4.870% أسبوع إلى أسبوعين إلى 5.865% من 6 أشهر لأقل من عام.

الشريحة الثانية

وهي الشريحة التي تبدأ من مليون جنيه لأقل 2 مليون جنيه، بفائدة 5% من أسبوع لأسبوعين، وإلى 6% من نصف عام لأقل من سنة.

الشريحة الثالثة

وهي الشريحة التي تبدأ من 2 جنيه لأقل من 5 ملايين جنيه تتراوح من 5.125% أسبوع لأسبوعين إلى 6.125% من 6 أشهر لأقل من عام .

الشريحة الرابعة

وهي الشريحة التي تبدأ من 5 ملايين جنيه لأقل من 10 ملايين جنيه، بفائدة من 5.25% أسبوع لأسبوعين إلى 6.25% من نصف سنة لأقل من عام.

الشريحة الخامسة

وهي الشريحة التي تبلغ أكثر من 10 ملايين جنيه يتم تحديد الفائدة وفقا لمدير الفرع مع العميل.