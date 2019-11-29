خفض الفائدة 1% على الشهادات الإدخارية الثلاثية ببنك الإسكندرية

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أوضحت مصادر من داخا بنك الإسكندرية، أن البنك قرر خفض الفائدة 1%، وذلك على الشهادات الإدخارية الثلاثية، ذات العائد الثابت، والتي تسمى شهادات “أليكس ستار”.

وقالت المصادر، إن البنك قرر تراجع الفائدة إلى 9%، بدلا من 10%، على العائد الشهري، وتراجع الفائدة لـ9.25% بدلا من 10.25% للعائد ربع السنوي.

وتبدأ شهادات العملاء ببنك الإسكندرية من ألف جنيه، ومضاعفاته، أو من خمسة آلاف جنيه ومضاعفاتها أيضا، كما يسمح البنك بكسر الشهادة عقب مرور 6 أشهر من تاريخ شراءها.

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يأتي ذلك القرار، بعد قرار سابق لبنك الإسكندرية، بإيقاف مبيعات الشهادة الثلاثية “أليكس ستار”، لحسم سعر الفائدة، ودراسة الأمر، وذلك عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 1%، في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، والذي عقد في منتصف نوفمبر الجاري.