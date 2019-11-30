الولايات المتحدة الأمريكية توسع دائرة حظر منتجات “هواوي”

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تبحث الإدارة الأمريكية، توسيع دائرة حظرها لتصدير الشركات الأجنبية، خاصة المنتجات التي تحتوي على تقنية أمريكية لشركة هواوي الصينية، مشيرة إلى أنها قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات هواوي.

ووفقا لما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية، تتهم واشنطن الشركة الصينية “هواوي” بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتها الوثيقة بحكومة بكين، إلى جانب إدراجها إلى قائمة سوداء تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية.

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جدير بالذكر أن تلك القائمة السوداء، من شأنها حظر تصدير المنتجات المصنعة أمريكيا للشركة وبيعها خارج الولايات المتحدة.

وحسبما ذكرت “رويترز”، لا تنطبق تلك القواعد على كبار الموزعين، الأمر الذي دفع إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لبحث تغيير بعض القواعد بهدف زيادة قدرة الولايات المتحدة على حظر المزيد من الشحنات الأجنبية للشركة، ما قد يسمح للسلطات الأميركية تنظيم مبيعات العناصر “غير الحساسة”، مثل شرائح الهواتف المحمولة المصنوعة في الخارج بتكنولوجيا أو برامج أو مكونات أمريكية إلى “هواوي”.