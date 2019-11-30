بنك مصر يقرر تقسيم الفائدة بنظام الشرائح

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أعلن بنك مصر، عن تدشينه نظام جديد يعمل على تقسيم الفائدة على ودائع العملاء بنظام الشرائح لأول مرة في البنوك العامة وعلى غرار البنوك الخاصة، موضحًا أن النظام يهدف إلى ربط الفائدة بنظام الشرائح، على أن يبدأ الأحد المقبل، بشأن تقليل تكلفة العائد على المبالغ القليلة وزيادتها على المبالغ مرتفعة القيمة حيث كان بنك مصر يوحد القائدة على جميع المبالغ ويتباين العائد فقط حسب آجال الوديعة.

وأكد البنك، في بيان عنه، أن الودائع مقسمة لـ5 شرائح تتباين فيما بينها بالفائدة وتختلف داخل الشريحة الواحدة حسب آجال كل وديعة المقسمة من أسبوع أو أسبوعين أو أقل من شهر أو شهرين أو 3 أشهر أو 6 أشهر أو أقل من عام، موضحًا أن شرائح الودائع الـ5 مقسمة على النحو التالي: –

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– الأولى: أقل من مليون جنيه، تتراوح من 4.870% أسبوع إلى أسبوعين إلى 5.865% من 6 أشهر لأقل من عام .

– الثانية: من مليون جنيه لأقل 2 مليون جنيه، بفائدة 5% من أسبوع لأسبوعين، وإلى 6% من نصف عام لأقل من سنة.

– الثالثة: من 2 جنيه لأقل من 5 ملايين جنيه تتراوح من 5.125% أسبوع لأسبوعين إلى 6.125% من 6 أشهر لأقل من عام .

– الرابعة: من 5 ملايين جنيه لأقل من 10 ملايين جنيه، بفائدة من 5.25% أسبوع لأسبوعين إلى 6.25% من نصف سنة لأقل من عام.

– الخامسة: أكثر من 10 ملايين جنيه يتم تحديد الفائدة وفقا لمدير الفرع مع العميل.