أسعار الذهب العالمية تسجل هبوط شهري وخسائر 3.3%

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تنتظر الأسواق بترقب، تطورات محادثات التجارة بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأوضحت بكين أنها ستتخذ إجراءات نحو واشنطن، للرد على إصدار قانون أمريكي يدعم المحتجين في هونج كونج، ويأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب أمس الجمعة، بعد سلسلة من الانخفاض شهدها المعدن الأصفر منذ يونيو عام 2018، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وحذرت الصين يوم الخميس من أنها ستتخذ رد فعل حازم، ردا على تشريع أمريكي يساند المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج، وفقًا للوكالة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، لينهي الشهر على خسائر بحوالي 3.3%، فيما صعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.

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ويعد أفضل عام للذهب بعد 2010، هو العام الحالي 2019، مع صعوده 13.5%، خاصة بعدما تلقى المعدن الأصفر الدعم من الشكوك التي تحيط بالحرب التجارية، بين أكبر اقتصادين في العالم، وفي ظل مخاوف من ركود عالمي.

وعلى الجانب الآخر، صعدت الفضة 0.65% الى 16.98 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.55% الى 896.52 دولار للأوقية لكنه يسجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب، واستقر البلاديوم حول 1841 دولارا للأوقية بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى قياسي مرتفع جديد عند 1844.50 دولار، وسجل أيضا رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.