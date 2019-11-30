“الصناعة” تستعرض مؤشرات أداء الرقابة خلال الـ10 شهور الماضية

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استعرضت وزارة التجارة والصناعة، تقريرها بشأن أداء مؤشرات الرقابة الصناعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2019، موضحة أن المصلحة أجرت 10آلاف و266 حملة تفتيشية على المصانع إلى جانب 17 ألف و595 دراسة فنية متخصصة شملت 5 آلاف و315 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و12 ألف و262 دراسة فنية متنوعة و8 دراسات مستلزمات إنتاج.

وأوضح المهندس محمد حلمي القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة كثفت من حملاتها التفتيشية بشأن إحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعاييرالجودة، مضيفًا أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية تجاه المصانع المخالفة خلال الشهور الماضية، تماشيًا مع خطة وتوجهات الوزارة للارتقاء بجودة المنتجاتالمصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

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وقال حلمي، خلال تقريره، أن المصلحة رخصت 3 آلاف و578 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتمدت 757 مركز خدمة وصيانة لتقديم خدمات ما بعد البيع، إضافة إلى تسجيل 45 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، إلى جانب تدشين وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 2124 استفسارا 1228 شكوى.