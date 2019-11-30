البنك الأهلي يخفض الفائدة 5% على القرض الشخصي

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ذكرت مصادر بالبنك الأهلي المصري، أنه سيتم خفض الفائدة بنسبة 5%، على القرض الشخصي للعملاء، وتطبيق الأمر بداية من غدا الأحد، وذلك بعدما قرر البنك الأسبوغ الماضي، خفض الفائدة 1% على الودائع والشهادات الإدخارية الثلاثية، تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

وقرر البنك المركزي خفض الفائدة 1% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في منتصف الشهر الجاري، ليسجل متوسط سعر الفائدة (الكوريدور) ليسجل 12.25% للأيداع و13.25% للإقراض، ويتم تطبيق خفض الفائدة على العملاء الجدد فقط، ويظل العملاء القائمين بالفائدة كما هي حتى انتهاء سداد أخر قسط من القرض.

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ويطرح البنك الأهلي، قروضا مختلفة، سواء للعاملين بالقطاع العام أو الخاص، وأيضا لأصحاب المهن الحرة، فيما انخفضت الفائدة لموظفي الحكومة المحولة رواتبهم على البنك الأهلي إلى 16.75% من 17.25%، وتراجعت الفائدة لموظف الحكومة الذي يحول راتبه على البنك الأهلي بشكل فردي إلى 17.25% من 17.75%، والفائدة لموظفي القطاع الخاص المحولة رواتبهم بالكامل على البنك الأهلي وصلت لـ 17.25% بدلا من 17.75%.

كما تراجعت الفائدة لموظف القطاع الخاص الذي يحول راتبه على البنك الأهلي بشكل فردي إلى 17.5% من 18%، وانخفضت الفائدة لأصحاب المهن الحرة إلى 19.5% حاليًا مقارنة بـ20%.