مد فترة تلقي تظلمات البطاقات التموينية لـ15 ديسمبر

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أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر المقبل 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي، اليوم، لإعطاء المواطنين الفرصة والمهلة للتقدم بالتظلمات، بمكاتب التموين على مستوى الجمهورية.

وتستعد شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، لصرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر ديسمبر غدا الأحد، من خلال بقالي التموين ومنافذ التموين، لحاملي البطاقات التموينية، بقيمة الدعم الذي يبلغ 50 جنيها، والمخصص لكل مواطن ومقيد في البطاقات.

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يأتي ذلك، بعدما أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين تخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية مع حلول شهر ديسمبر المقبل، ليكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية بـ8.5 جنيه، بدلاً من 9.5، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليطا (صويا وعباد) 17 بدلاً من 19 جنيها، وسعر كيلو الأرز 8 بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.5 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التموين لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة.