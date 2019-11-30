تعرف على سيارات “زيرو جمارك تركيا” للشهر المقبل

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تنشر بوابة “مصر 365″، في السطور التالية، قائمة بالسيارات التي ينطبق عليها الإعفاء من الجمارك، وذلك في ذلك اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والتي تصل لـ0%، مع حلول العام المقبل 2020، وتطبيق الشريحة الأخيرة من إلغاء الجمارك على السيارات الواردة من تركيا، بنسبة 10%.

سيارات صفر جمارك

بحسب توقعات خبراء السيارات في مصر، فمن المتوقع أن تكون تلك السيارات تويوتا كورولا toyota corolla وفيات تيبو fiat tipo ورينو ميجان renault megane المجمعين في تركيا، لتنخفض الجمارك عليهم بنسبة تصل لـ4%، فيما تشهد أسعار سيارات هوندا سيفك، وهيونداي النترا وأوبل أسترا، انخفاضا بنسبة تتراوح بين 2 و4% بهدف المنافسة مع استمرار تراجع الدولار.

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سيارات زيرو جمارك تركيا

خبراء السيارات، يؤكدون أن هناك عدة طرازات في السوق المصرية، يتم استيرادها من تركيا، بينها تويوتا كورولا ذات المنشأ التركي، وفيات تيبو الإيطالية والتي يتم تجميعها في تركيا، بالإضافة لبعض الإصدارات من رينو ميجان الفرنسية وهوندا سيفيك اليابانية، والذي يتم تجميعها أيضا في تركيا.