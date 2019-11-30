وزير الكهرباء: لا توجد أي اتفاقيات حول خفض شرائح الاستهلاك في 2020

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يتم عقد أي اتفاقيات أو عود حول خفض شرائح استهلاك الكهرباء في 2020، كما أن أسعار الكهرباء وحساب الشرائح ينطبق على الجميع دون فروق، بالإضافة إلى أن أسعار الكهرباء في مصر تعتبر من أقل الأسعار على مستوى العالم.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات له، أن إنتاج الكيلوات/ساعة، هو من يحدد ارتفاع أو انخفاض أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، والمرتبطة بأسعار النفط العالمية، مؤكدا أن الشرائح واحدة، على من يسكن المناطق الراقية أو ساكني العشوائيات، فالأسعار موحدة على الجميع.

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وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحاته، أن الوزارة تقترب من الانتهاء من خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع بمختلف أنحاء الجمهورية، وستستمر عمليات التطوير، حتى يتم تطوير شبكات التوزيع بشكل كامل، بقرى ونجوع صعيد مصر خاصة، وصولا لجميع أنحاء الجمهورية.

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجدة في تصريحاته، أن هناك خطة من المقرر تنفيذها على مدار 3 سنوات، وهي تركيب ما يقرب من 30 مليون عداد مسبق الدفع، لمواجهة النقص في أعداد محصلين الكهرباء، وحل مشكلة القراءات الخاطئة، التي تمثل عبء على المواطن وعلى الوزارة أيضا.