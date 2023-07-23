ننشر لحضراتكم ولكل المهتمين بسعر الدينار الجزائري في السوق السوداء الآن وأحدث أسعار اليورو والعملات مقابل سعر الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم في الجزائر بسيكوار ساحة بورسعيد، حيث نهتم بمتابعة أسعار الدينار الجزائري (DZD) مقابل العملات الأجنبية الرئيسية والهامة مثل سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء، وسعر الجنيه الإسترليني، وسعر الدولار مقابل الدينار الجزائري، وسعر الدولار الكندي، والعملات العربية مثل سعر الدرهم المغربي، وغيرها، وعلينا أن نضع في عين الاعتبار أن الأسعار المعروضة عبارة عن متوسط للأسعار المتداولة في المراكز المالية الرئيسية في الجزائر.

يمكنك متابعة أسعار العملات في السوق السوداء هنا.

ملحوظة: يمكن أن تختلف الأسعار بنسبة قليلة من مدينة لأخرى أو حتى داخل نفس السوق، وبعض الأسعار تكون قابلة للتفاوض في بعض الأحيان.

أسعار العملات وسعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء الآن

سعر الدينار الجزائري مقابل العملات شراء بيع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري (EUR-DZD) 223.00 225.00 سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري (USD-DZD) 200.00 202.00 سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الجزائري (GBP-DZD) 254.00 257.00 سعر الدولار الكندي مقابل الدينار الجزائري (CAD-DZD) 150.00 152.00 سعر الفرنك السويسري مقابل الدينار الجزائري (CHF-DZD) 217.00 219.00 سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري (SAR-DZD) 50.00 53.00 سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري (AED-DZD) 51.00 54.00 سعر الريال القطري مقابل الدينار الجزائري (QAR-DZD) 50.00 53.00 سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الجزائري (MAD-DZD) 17.00 19.00 سعر الدينار التونسي مقابل الدينار الجزائري (TND-DZD) 66.00 69.00 سعر الليرة التركية مقابل الدينار الجزائري (TRY-DZD) 8.00 10.00 الدينار الجزائري مصر365

سعر الدينار الجزائري في السوق السوداء (ساحة بورسعيد)

تقدم السوق السوداء في الجزائر ساحة بورسعيد معلومات حول سعر صرف الدينار الجزائري (DZD) مقابل العملات الأجنبية الرئيسية مثل سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري (EUR-DZD)، الجنيه الإسترليني، الدولار الأمريكي، الدولار الكندي، الدرهم المغربي، وغيرها. سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري (EUR-DZD) تعكس الأسعار المعروضة متوسط الأسعار المتداولة في المراكز المالية الرئيسية مثل ساحة بورسعيد في العاصمة الجزائرية ووهران ومستغانم وعنابة وسطيف وقسنطينة. يمكن أن تختلف الأسعار قليلاً من مدينة لأخرى أو حتى داخل نفس السوق، وقد تكون قابلة للتفاوض في بعض الأحيان.

يرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة هنا هي لأغراض إعلامية فقط وقد تخضع للتغيير دون إشعار مسبق. لا يمكننا ضمان دقة هذه الأسعار، ولا نتدخل في سوق العملات كوسطاء للصفقات.

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء

يتم تداول العملة الأوروبية اليورو (€) بشكل واسع في السوق السوداء في الجزائر مقابل الدينار الجزائري (DZD)، سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري (EUR-DZD) في مراكز المال غير الرسمية مثل ساحة بورسعيد.

في الوقت الحالي، يتم تداول سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري (EUR-DZD) في السوق السوداء بمعدل تقريبي يصل إلى 225.00 دينار جزائري للشراء و 227.00 دينار جزائري للبيع.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء

تتم عمليات تداول الدولار الأمريكي (USD) على نطاق واسع مقابل الدينار الجزائري (DZD) في الأسواق المالية غير الرسمية، مثل السوق السوداء أو سيكوار بورسعيد في الجزائر.

وفي الوقت الحالي، يتم تداول الدولار الأمريكي في السوق السوداء بسعر 208.00 دينار جزائري للشراء و 210.00 دينار جزائري للبيع.

سعر الدولار الكندي مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء

تتم عمليات تبادل العملة الكندية، الدولار الكندي (CHF)، مقابل الدينار الجزائري (DZD) في الأسواق المالية غير الرسمية، مثل السوق السوداء في الجزائر، وبالتحديد في ساحة بورسعيد بالعاصمة.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء

يتم تداول العملة البريطانية، الجنيه الإسترليني (GBP)، مقابل الدينار الجزائري (DZD) في الأسواق المالية غير الرسمية، مثل السوق السوداء في الجزائر، وعلى سبيل المثال ساحة بورسعيد بالعاصمة.

سعر الفرنك السويسري مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء

يتم تداول العملة السويسرية، الفرنك السويسري (GBP)، مقابل الدينار الجزائري (DZD) في الأسواق المالية غير الرسمية، مثل السوق السوداء في الجزائر، وعلى سبيل المثال ساحة بورسعيد بالعاصمة.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء

يتم تداول العملة السعودية، الريال السعودي (SAR)، مقابل الدينار الجزائري (DZD) في الأسواق المالية غير الرسمية، مثل السوق السوداء في الجزائر، وعلى سبيل المثال ساحة بورسعيد بالعاصمة.

وفي الوقت الحالي، يتم تداول الريال السعودي في السوق السوداء بسعر 51.00 دينار جزائري للشراء و 54.00 دينار جزائري للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء

يتم تداول العملة الإماراتية، الدرهم الإماراتي (AED)، مقابل الدينار الجزائري (DZD) في

أسواق غير رسمية، مثل السوق السوداء في الجزائر، وعلى سبيل المثال ساحة بورسعيد بالعاصمة.

سعر الدينار التونسي مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء

يتم تداول العملة التونسية، الدينار التونسي (TND)، مقابل الدينار الجزائري (DZD) في الأسواق المالية غير الرسمية، مثل السوق السوداء في الجزائر، وعلى سبيل المثال ساحة بورسعيد بالعاصمة.

وفي الوقت الحالي، يتم تداول الدينار التونسي في السوق السوداء بسعر 62.00 دينار جزائري للشراء و 65.00 دينار جزائري للبيع.

سعر الليرة التركية مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء

يتم تداول العملة التركية، الليرة التركية (TRY)، في السوق السوداء بالجزائر مقابل الدينار الجزائري (DZD) في المراكز المالية غير الرسمية، مثل ساحة بورسعيد في العاصمة الجزائر.

سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء

يتم تداول العملة المغربية، الدرهم المغربي (MAD)، في السوق السوداء بالجزائر مقابل الدينار الجزائري (DZD) في المراكز المالية غير الرسمية، مثل ساحة بورسعيد في العاصمة الجزائر.

يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تعتمد على الظروف الحالية في السوق السوداء وقد تتغير مع مرور الوقت.

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري (EUR-DZD)