بدء صرف مقررات ديسمبر.. وتخفيضات على السلع التموينية

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تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر ديسمبر اليوم الأحد، من خلال بقالي التموين ومنافذ التموين، لحاملي البطاقات التموينية، بقيمة الدعم الذي يبلغ 50 جنيها، والمخصص لكل مواطن ومقيد في البطاقات.

يأتي ذلك، بعدما أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين تخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية مع حلول شهر ديسمبر المقبل، ليكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية بـ8.5 جنيه، بدلاً من 9.5، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليطا (صويا وعباد) 17 بدلاً من 19 جنيها، وسعر كيلو الأرز 8 بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.5 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه.

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كما يأتي ذلك أيضا في إطار سعي وزارة التموين لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة، وتظهر الصورة التالية، أسعار السلع التموينية، المعروضة اليوم، بالمنافذ.