سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 1/12/2019 في 10 بنوك

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تنشر بوابة “مصر 365″، أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد، الموافق 1 ديسمبر لعام 2019، في 10 بنوك، والذي انخفض في واحد منهم، واستقر في الـ9 الآخرين، مقارنة بآخر تعاملات له يوم الخميس الماضي.

وانخفض سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.08 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.17 جنيه، وظل الدولار مستقرا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

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كما بقى سعر الدولار مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه، وحافظ أيضا على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، التجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.