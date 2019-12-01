“الإحصاء”: الهند أكبر دولة مستوردة للقطن المصري

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي صادرات القطن خلال الربع الرابع (يونيو- أغسطس) للموسم الزراعي 2018-2019 بلغ 190.4 ألف قنطار متري مقابل 86.2 ألف قنطار متري، جاء ذلك خلال نفس الفترة من عام 2017-2019، بنسبة زيادة 120.9%.

وأوضح الجهاز، في بيان صحفي عنه، بشأن إصدار النشرة ربع السنوية للموسم الزراعي الماضي، أن دولة الهند الأكثر استيـرادًا للقطن المصري، مشيرا إلى أن الكمية المصدرة لها بلغت 135.2 ألف قنطار متري بنسبة 71% من إجمالي الكمية المصدرة خلال الفترة (يونيو- أغسطس) 2019، فيما بلغ إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية 36.3 ألف قنطار متري خلال الفترة (يونيو- أغسطس) 2019، مقابل 28.8 ألف قنطـار متري خلال نفس الفترة من 2018، بنسبة زيادة 26.3%، وذلك نتيجة زيادة إنتاج محصول القطن.

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جاء تركيز الاستهلاك خلال تلك الفترة في مجموعة الأصناف طويل ووسط التيلة، حيث بلغ المستهلك منها 33.4 ألف قنطار متري بنسبة 92% من إجمالي القطن المحلي المستهلك.