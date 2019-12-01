بعد تخفيض أسعارها.. تعرف على مواصفات سيارة لوجان 2020

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بعد أن بلغت التخفيضات نحو 26 ألف جنيه على سيارة رينو لوجان Logan بجميع فئاتها فحصل موديل ٢٠٢٠ الفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي على تخفيض بلغ نحو 23 ألف جنيه ليصل سعر السيارة الرسمي 165 ألف جنيه بدلاً من 188 ألف جنيه، وجاءت الفئة الثانية المزودة بناقل حركة يدوي فحصلت على تخفيض 23 ألف جنيه ليصبح سعرها الرسمي 177 ألف جنيه بعد أن كانت تباع مقابل 200 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الثالثة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك طالتها التخفيضات بـ25 ألف جنيه لتباع مقابل 188 ألف جنيه بدلا من225 ألف جنيه، الفئة الرابعة والأعلى تجهيزا بلغ سعرها الرسمي 199 ألف جنيه بدلا من 225 ألف جنيه بتخفيض وصل لـ26 ألف جنيه.

ورصد موقع “مصر 365” مواصفات سيارة “لوجان 2020” :

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– مزودة بمحرك 4 سلندر سعته 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 نقلات بقوة 110 حصان، وعزم أقصى 148 نيوتن متر، إضافة إلى أنها تستهلك في المتوسط نحو 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كم، كما تصل لسرعة قصوى 175 كيلومتر/الساعة. كما تقدم لوجان بمحرك سعة 1600سي سي مرتبط بناقل حركة يدوي من خمس نقلات بقوة 90 حصان، مع عزم أقصى 128 نيوتن/ متر.

– زودت السيارة المخفضة بمواصفات أمان أساسية بينها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD. وتقدم Logan عجلات معدنية ورياضية قياس 15 بوصة، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية -الشنطة- الى 510 لتر. إاضافة إلى مقصورة Logan جهزت بعدد من الكماليات أبرزها، مشغل اقراص مدمجة CD، مدخل توصيل USB- AUX، خاصية توصيل الهواتف لاسلكيا -بلوتوث، زجاج كهربائي.