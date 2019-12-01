بعد تخفيضات رينو.. إليك سيارات منافسة لها في الأسواق المصرية

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بعد أن بلغت التخفيضات نحو 26 ألف جنيه على سيارة رينو لوجان Logan بجميع فئاتها فحصل موديل ٢٠٢٠ الفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي على تخفيض بلغ نحو 23 ألف جنيه ليصل سعر السيارة الرسمي 165 ألف جنيه بدلاً من 188 ألف جنيه، وجاءت الفئة الثانية المزودة بناقل حركة يدوي فحصلت على تخفيض 23 ألف جنيه ليصبح سعرها الرسمي 177 ألف جنيه بعد أن كانت تباع مقابل 200 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الثالثة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك طالتها التخفيضات بـ25 ألف جنيه لتباع مقابل 188 ألف جنيه بدلا من225 ألف جنيه، الفئة الرابعة والأعلى تجهيزا بلغ سعرها الرسمي 199 ألف جنيه بدلا من 225 ألف جنيه بتخفيض وصل لـ26 ألف جنيه.

يرصد موقع “مصر 360ط أبرز 4 سيارات تنافس “لوجان” في الأسواق:

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“بروتون Saga السيدان” متاحة في السوق المحلية بفئتين من التجهيزات الأولى مزودة بمحرك سعة 1300 سي سي مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 نقلات بسعر رسمي 185 ألف جنيه، أما الفئة الثانية والأعلى تجهيزاً تقدم مقابل 198 ألف جنيه وتأتي بنفس المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، لكن الأسعار تتفوق الفئة الأولي والثانية من رينو Logan المزودة بناقل حركة يدوي عن Saga بفارق 20 ألف جنيه للفئة الأولي ، فارق 8 الأف عن الفئة الثانية. تفوقت أيضاً نسخ الأوتوماتيك من Logan بعض التخفيض عن نسخة Saga وأصبح الفارق بينهما 10 الأف جنيه لصالح الفئة الأوتوماتيك الأولي من Logan، بينما وصل فارق الأسعار بين Saga الأوتوماتيك والفئة الثانية من رينو Logan ألف جنيه لصالح Saga.

– السيارة المصنعة محليا ومزودة بمحرك مكون سعة 1500 سي سي، بقوة 86 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات. تقدم السيارة بسعر رسمي يبدأ من 198 ألف جنيه، الثانية مقابل 203ألف و 300 جنيه.

– يصل فارق الأسعار بين سيارات Aveo والفئة الأولى من Logan الأوتوماتيك 10 الأف جنيه لصالح Logan، و4 الأف جنيه تقريبا لأعلى الفئات تجهيزا بفارق لصالح Logan.

– سيارة “شيري أريزو 5 السيدان” المجمعة محليا تقدم بـ3 فئات مختلفة التجهيزات زودت جميعها بمحرك مكون من 4 سلندرات سعة 1500 سى سى، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوى بالفئة الأولى، والثاني أوتوماتيكي- CVT من 6 سرعات، فئة أريزو الأولي تقدم مقابل 172ألف جنيه، بفارق ٧ الأف جنيه لصالح نسخة Logan الأولي، بينما يصل فارق الأسعار بين أريزو 5 المزودة بناقل حركة يدوي والنسخة الثانية من Logan المزودة أيضاُ بناقل حركة يدوي 5 الأف جنيه لصالح أريزو 5.

– كما أن نسخ نواقل الحركة الأوتوماتيكية متاحة من أريزو 5، مقابل 193 ألف جنيه و208 ألف جنيه للأعلى تجهيزاً فارق الأسعار بينها وبين فئات الأوتوماتيك من Logan 5 الأف جنيه و 9 الأف جنيه لصالح Logan.

– لادا Granta السيدان موديل 2020 قدمت رسمياً بالسوق المحلية بطرازين بتجهيزات مختلفة الأول يعتمد على محرك سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة يدوي من ٥ سرعات، فئة الأوتوماتيك زودت أيضاً بمحرك سعة 1600سي سي متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ٤ نقلات.